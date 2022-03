18° Sfilata dei Carri Allegorici a Ponzano Veneto

Torna dopo 3 anni il carnevale per le strade del comune di Ponzano Veneto. Il Circolo Amici di Merlengo, infatti, organizza per sabato 2 aprile la 18° Sfilata dei Carri Allegorici, decima edizione in notturna, con partenza alle ore 20 dal piazzale del Mercato di Paderno di Ponzano. La sfilata si snoderà per le vie di Paderno e Merlengo, attraversando la piazza della Chiesa di Merlengo con ben due giri dei carri, per far assaporare a tutti la magia e le luci dei carri in notturna e far gustare agli stessi carristi il bagno di folla che ogni anno la piazza sa regalare.

Saranno presenti le seguenti compagnie carnevalesche coi propri carri: Amici di Merlengo, Scuola dell’Infanzia di Merlengo, Contrada S.Lucia Castagnole, Carnevale Insieme Signoressa, Gruppo Simpatia Musestre, Ragazzi Anni 80 Lovadina, Carnevale Selva, Pro Giovani Carmignano di Brenta, Ass.ne Carnevale che Passione Rossano Veneto, Carnevale Silea, Gruppo Allegorico San Gaetano, Amici del Carnevale Roncade, Ara i Veci Villanova di Camposampiero. "Il gruppo Amici di Merlengo ringrazia il Comune di Ponzano Veneto e le svariate attività commerciali che hanno contribuito in maniera attiva per l’ottima riuscita della manifestazione".