Sfilata carri allegorici e scuole

Ritorna il Carnevale a Pieve del Grappa!

Fin dal mattino ai Giardini di Crespano tutti i bimbi potranno trovare spettacoli, magia e grandi sorprese colorate!

Nel pomeriggio poi la partenza dei carri e dei gruppi in maschera è prevista per le ore 14.30 a Paderno del Grappa, con arrivo previsto in Piazza San Marco a Crespano dove sarà allestito il palco e ci sarà la festa finale!

Dalle 14.30 in Piazza San Marco a Crespano, per intrattenere l'attesa dei carri, spettacolo di Giocoleria e Magia dedicato ai bimbi a cura della Compagnia Barbamoccolo!