Sfilata dei carri mascherati Sant’Angelo

Quest’anno la Proloco di Sant’Angelo (TV) in collaborazione con Carnevali di Marca, festeggia il Carnevale con una vera e propria esplosione di divertimento per i bambini, tra sfilate dei carri, stelle filanti, coriandoli, animazione e tante iniziative a loro dedicate.

Sabato 18 Febbraio

La sfilata dei carri allegorici inizierà alle ore 15:30 dal Piazzale Michelangelo fronte supermercato Visotto.

Il primo gruppo sfilante di Castagnole sarà in stile 800 fascino antico, a seguire avremo la scuola di ballo ASD JUNIOR con “Una vita in vacanza”, “Nettuno Dio del Mare” da Roncade, il Gruppo Alpini di Sernaglia portando il tema dell Acqua, il trenino dei bambini , il famoso carro de “Il Re Leone” della Proloco di Sant’Angelo ed infine il carro per far salire i bambini.

Alle ore 17 è previsto l’arrivo presso il salone della Pro Loco di Sant’Angelo dove verrà consegnato l’attestato di partecipazione a tutti i partecipanti dei carri allegorici e foto di gruppo.

Lo spettacolo dei trampolieri luminosi, la scuola di ballo GIADA, i truccabimbi, crostoli, frittelle e palloncini e la presentazione dei disegni del nido e della scuola materna a tema “RE LEONE” daranno vita alla nostra festa.



Alle ore 18 seguirà la gara di tutte le maschere e alle ore 19 ci sarà la premiazione della migliore maschera.