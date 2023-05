Trame che si connettono e rinnovano grazie all’abilità di mani sapienti. Abiti rigenerati nel valore, intrisi di storia e memoria. Unicità dei corpi esaltate da tessuti e da preziosi che li accarezzano, avvolgono ne esaltano le forme: questi i tratti distintivi della sfilata "A MISURA DI BELLEZZA - L'eleganza in passerella" che la comunità sarti stilisti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana organizza sabato 6 maggio alle ore 20.30 presso il padiglione ex filanda di Santa Lucia di Piave. Un evento per esaltare la bellezza, valorizzare la singolarità di ciascuno, dare forma all'armonia, riportare a nuova vita abiti densi di memoria caratterizzandoli con rinnovata eleganza.



Protagoniste della serata saranno le creazioni realizzate dalle sartorie ATELIER I GIARDINI DI KENSINGTON, GABRY ELEGANZA SARTORIALE, GOCCIA D’AMBRA, SARTORIA CRISTIN, SERENELLA SPINACE, STILISSIMO TESSITURA BERTAZZON- ATELIER IN TRASFORMAZIONE, e dalle imprese orafe BALLIANA GIOIELLI e PIÙ ORO. Nove realtà imprenditoriali trevigiane testimonial del bello e ben fatto, dell'eccellenza del Made in Italy. Insieme a loro la poetessa Laura Milan e l'artista Diego Dalla Palma.



“In passerella porteremo creazioni su misura, sviluppate per donne e uomini che ricercano singolarità e manifattura di prima qualità che saranno indossate non da professioniste ma dai clienti degli atelier. Non tutte persone con un fisico da copertina, per certo tutte accomunate dalla ricerca di pezzi che le esaltano , che ne esprimono il carattere – afferma Gabriella Deon, presidente della comunità sarti/stilisti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - Un quadro dell’evento lo dedicheremo ad un progetto di particolare valore che ha ad oggetto la sostenibilità. Saranno presentati abiti che hanno un trascorso, che portano con sè la memoria di altri corpi che li hanno indossati, frutto di un processo di trasformazione e rinnovamento grazie a mani che li hanno saputi reinterpretare conservando i materiali, rigenerandoli e arricchendoli di nuova energia.”



Impreziosiranno la serata le creazioni di due maestri orafi insieme a due ospiti d’ eccezione: Laura Milan che incanterà il pubblico con le sue Poesie su stoffa e lo charme di Diego Dalla Palma. Nell’occasione si ricorderà Il maestro di stile Daniele Berdusco, accademico ed esponente internazionale della sartoria maschile su misura. L’immagine delle donne reali sarà curata da acconciatori ed estetiste che sapranno mettere ulteriormente in evidenza le loro caratteristiche personali coniugandole con quelle degli abiti che interpreteranno.



“In un’epoca in cui tutto è standardizzato, spersonalizzato – continua la presidente Deon - riteniamo che un’iniziativa come questa consenta di rimettere al centro l’unicità, la singolarità, l’esclusività della persona attraverso dei manufatti che nascono per vestire ed esaltare un corpo, per portare all’evidenza tratti peculiari della propria personalità.”

L’evento è sostenuto dalla Camera di Commercio Treviso Belluno e dall’Ente Bilaterale per l’Artigianato Veneto.