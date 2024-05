Sguardo d’insieme - Screening gratuiti a occhi e cuore

Questo sabato per l’intera giornata sbarca a Mogliano Veneto “Sguardo d’insieme”, la cittadella itinerante per la salute degli occhi e del cuore, con obiettivo la prevenzione sulle malattie oculari e cardiache. Un vero e proprio villaggio della salute con screening gratuiti aperti ai cittadini.

Dopo la grande partecipazione delle prime due tappe di Mestre e Noale della scorsa settimana, quest’anno fa tappa a Mogliano Veneto sabato 11 maggio, in Piazza Caduti, al mattino dalle ore 9 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17. L’iniziativa è promossa da Distretto Rotary 2060, ed in particolare in quest’edizione dal Rotary Club Treviso Terraglio e poi da Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta e Rotaract Mestre Insieme, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

Sabato i cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione al camper della prevenzione oculare di Fondazione Banca degli Occhi, per effettuare screening volti all’individuazione di fattori di rischio per il glaucoma e l’insorgenza del cheratocono. Grazie agli Amici del Cuore, sarà possibile sottoporsi a screening cardiologici con elettrocardiogramma e alla misurazione della glicemia e del colesterolo. Per questi due ultimi test occorrerà presentarsi allo stand la mattina a digiuno. Saranno inoltre presenti stand informativi sulla cultura del dono e l’attività di prevenzione delle patologie oculari e cardiache, oltre che sulle attività dei Rotary Club.

Tutti gli screening proposti nel progetto “Sguardo d’insieme” sono volti ad individuare la presenza di fattori di rischio e saranno gratuiti e accessibili, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento di sabato è patrocinato dal Comune di Mogliano Veneto e da Ulss 2 Marca Trevigiana.