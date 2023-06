Shakti pranic healing Treviso al festival del benessere olistico di Oderzo

Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

per un trattamento di prova di Pranic Healing

al Festival del Benessere Olistico

presso il Parco Salacè, Via Città di Pontremoli, Oderzo

Potrai inoltre ricevere informazioni sul Pranic Healing di Master Choa Kok Sui

una tecnica semplice ed efficace di guarigione ed autoguarigione che si impara

presso il nostro Centro di Treviso autorizzata dall’Institute for Inner Studies di Manila.

Il Pranic Healing ci insegna ad utilizzare il Prana per riequilibrare gli squilibri che

si manifestano nel corpo energetico dando origine a disturbi fisici, emozionali e mentali

portando aiuto nella propria famiglia, ai propri cari, ai propri amici

e a chiunque ne abbia bisogno;

Il Pranic Healing non si sostituisce alla medicina e alle ordinarie terapie mediche,

ma va considerata piuttosto una tecnica naturale,

priva di pericolo, ecologica ed economica di integrazione, riequilibrio

e disintossicazione delle energie vitali.

I nostri migliori Pranic Healers ti aspettano per prendersi cura di coloro

che vorranno passare presso il nostro stand per un trattamento di prova.

https://www.phtreviso.org/



Gallery

cell. 347/3653948 - Presidente: Laura Bordignon