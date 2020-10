Shao Yang | workshop di stretching per il 2° livello energetico

Workshop teorico-pratico di ginnastica con il metodo Stretching energetico dei meridiani. Evento interattivo.



SECONDO INCONTRO

In questo secondo incontro verrà trattato Shao Yang, il secondo livello e le corrispondenze con i meridiani Vescica biliare e Triplice riscaldatore. Questo incontro è dedicato ad approfondire in particolare situazioni caratterizzate da irrequietezza o indecisione e mancanza di energia vitale. Approfondiremo i processi che ci portano a prendere decisioni e quanto essere in equilibrio energetico ci porti a scelte di vita più armoniose.



Lo Stretching energetico dei meridiani ci aiuta ad armonizzare mente e corpo agendo sulla circolazione dell’energia nel nostro corpo.

Utilizzando la mappa dei sei livelli energetici possiamo toccare alcuni strati del nostro organismo riuscendo a portare maggior comprensione ed equilibrio nel suo funzionamento.



I SEI LIVELLI ENERGETICI



La teoria dei sei livelli energetici risale al II sec d. C., quando il medico cinese Zhang Zhong Jing ebbe modo di mettere a frutto le sue numerose osservazioni cliniche. Secondo questa teoria, l’organismo umano ha in sé una struttura energetica costituita da sei livelli, i quali “aprono” verso l’esterno e “chiudono” verso l’interno, preservandone la profondità.

Possiamo immaginare questi livelli come strati di energia che proteggono la nostra più autentica individualità, consentendoci al tempo stesso di interagire espandendoci verso il mondo esterno.

I sei livelli sono formati dai 12 meridiani principali che si accoppiano due a due, ciascuna coppia a formare un livello.

INSEGNANTI

Insegnante e curatrice dell’evento: Alessandra Ramelli, istruttrice di ginnastiche posturali, Pilates e Stretching Energetico dei Meridiani.



Conduce la parte teorica: Giuseppe Ascia, studente al secondo anno di Kinesiologia Sistematica, scuola di Treviso.

ISCRIZIONE ENTRO MARTEDI’ 27 OTTOBRE

tel 0422 1742081 – cell 320 4103952)