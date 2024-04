Shawn Lee unplugged live a Il Baretto

Recentemente insignito del prestigioso disco d'oro britannico per il suo contributo al singolo dei Take That, che ha conquistato oltre 12 milioni di stream e venduto 140.000 copie, SHAWN LEE è una vera icona musicale. La sua carriera straordinaria lo ha visto non solo collaborare con leggende del calibro di Jeff Buckley, Amy Winehouse, Lana del Rey e Robbie Williams, ma anche contribuire in modo significativo alle colonne sonore di videogiochi, film e serie TV di successo come Ocean's 13, C.S.I. Miami e Desperate Housewives.

SHAWN LEE porterà la sua magia sul palco del BARETTO di Monastier (TV) in un live set acustico, accompagnato dal talentuoso chitarrista Francesco Cappiotti, per un'esperienza intima, personale e indimenticabile!



booking@vrec.it