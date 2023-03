LO SHOW

Sabato 11 Marzo

SHEFOUND – Live+ EVA POLES (Prozac +) Dj Set

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 7€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

15€ consumazione inclusa

Non è possibile effettuare prenotazioni

BIOGRAFIA SHEFOUND

Shefound è un progetto nato a Vicenza nel 2019.

Il loro sound è dato dall’unione di un rock potente, energico e duro con le sonorità ed atmosfere eteree e sperimentali.

Nel 2020 pubblicano il primo album Trees with no limbs, un disco che vuole trasportare l’ascoltatore in un mondo fatto di canzoni che hanno in comune un tocco di nero, una componente onirica, una riflessione che vuole scavare a fondo nell’animo di chi le ascolta.

Il 2023 sarà invece l’anno di uscita del secondo LP, un disco maturo, dalle sonorità dure, energiche ed a tratti tormentate. Un viaggio capace di rappresentare plasticamente l’ansia di chi fugge dalla realtà, dalle costrizioni e dal proprio sé alla ricerca di un luogo sicuro.

BIOGRAFIA EVA POLES

Cantante, compositore, autore, Dj.

La carriera di Eva è un incessante lavoro volto alla sperimentazione delle potenzialità dell’arte musicale nelle sue variegate vesti. Dall’utilizzo della voce allo studio strumentale, dalla composizione alla scrittura, sino a prestare la propria esperienza alla selezione di dischi in pedana, Eva trasforma una passione giovanile in studio impegnato al controllo dei mezzi espressivi.

Esordi promettenti la vedono presente già nel 1993 nella compilation “Skandalo al sole” (vox pop) con Rude Agent e esibirsi come lead vocal nei i Pimps, progetto musicale dell’ormai noto compositore di musica da film Theo Teardo. Il successo nazionale arriva qualche anno dopo: l’incontro con Gian Maria Accusani è infatti decisivo per la nascita dei Prozac+ il cui pop-punk spopolerà anche oltre confine.

Alla prima pubblicazione del 1996, “Testa Plastica”, seguono altri 4 album di inediti che in una decina d’anni impegnano la band in numerosi tour.

I 14 brani di “Acidoacida” valgono al trio un disco d’oro e uno di platino nel 1998, stesso anno in cui il gruppo apre i concerti degli U2 nelle due tappe italiane del loro “Pop Mart Tour”.

Dal 2006 Eva collabora con i Rezophonic, originale formazione che vede la partecipazione di numerosi musicisti italiani noti al grande pubblico.

Il gruppo sostiene il progetto idrico di Amref Italia finalizzato alla costruzione di pozzi d’acqua in paesi bisognosi.

Con loro pubblica l’album “Nell’acqua” (2011) interpretando la canzone “Regina veleno” da lei stessa scritta e musicata.

In questi stessi anni Eva si cimenta nell’interpretazione di alcuni videoclip dando prova di una sorprendente abilità espressiva.

A tre video girati con i Rezophonic (“L’uomo di plastica”, “Spasimo”, “Regina Veleno”) si aggiungono le intense collaborazioni con Diego Mancino (“A parte te”) e con i Litfiba (“La mia valigia”).