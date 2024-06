Showcooking e cena | Protagonista: gli Incroci Manzoni

Quali sono gli ingredienti ideali per la serata perfetta?



Buon cibo e buon vino naturalmente!



Nell’affascinante cornice del Marcà vecio, Treviso, lunedì 24 giugno si terrà uno showcooking con cena, accompagnato da protagonisti speciali: gli Incroci Manzoni.



Cosa sono gli Incroci Manzoni? Speciali vini del territorio… ma non sveliamo troppo troppo!



Durante la serata lo chef Alberto Furlan di Burly’s ci delizierà con una dimostrazione unica, seguita da una cena con 5 portate. Ad accompagnare il tutto tre annate di Insula Manzoni Bianco di Tenuta San Giorgio, con spiegazione dei segreti dell’abbinamento cibo-vino a cura del sommelier Marco dall’Armi; presenzierà anche Fabio Guerra, Gran Maestro della Confraternita degli Incroci Manzoni.



Un delizioso pre-dessert e il dessert chiuderanno la cena in dolcezza, abbinati ad un calice di Bizzarro Manzoni Moscato, sempre by Tenuta San Giorgio.



Il costo della serata è di € 80, da saldare in loco.



Ora che hai tutte le informazioni non ti resta che prenotare: chiama o scrivi un messaggio Whatsapp al +39 3899995435.



Ci vediamo lunedì!