Emergenza lavoro, storie di donne a confronto

Lavoro al femminile: in provincia di Treviso la pandemia ha aggravato una situazione già di per sè critica anche prima del Covid. Sono molte le testimonianze che, grazie al progetto Pari opportunità in rete che da tre anni vede le amministrazioni comunali di San Biagio di Callalta, Carbonera e Silea lavorare insieme con il coordinamento della cooperativa La Esse, raccontano la sofferenza ma anche il coraggio con cui molte donne residenti nel territorio hanno saputo affrontare il critico periodo storico.

I loro preziosi racconti di vita e di lavoro saranno letti durante il convegno online in programma giovedì 13 maggio alle ore 18 dal titolo: “Siamo Dispari. Storie di lavoro al femminile”. L’incontro è la tappa conclusiva della campagna di sensibilizzazione promossa nell’ambito del progetto Pari Opportunità in Rete per prevenire il disagio e promuovere il benessere relazionale nelle famiglie, a favore di una cultura di contrasto alla violenza di genere. Sono previsti inoltre gli interventi di Ileana Piazzoni, capo della Segreteria tecnica del ministero alle Pari opportunità e famiglia, Stefania Barbieri, consigliera di Parità della Provincia di Treviso e Alessia Salvador, responsabile coordinamento femminile Cisl Belluno Treviso. Moderati dalla giornalista Elena Mattiuzzo, i loro interventi aiuteranno a scattare una fotografia della condizione femminile lavorativa oggi in Italia e a Treviso, e a condividere le politiche attive per il sostegno alle donne in ambito occupazionale.

«Oggi più che mai è importante mettere al centro la questione femminile e in particolar modo quella dell’occupazione femminile. In questa pandemia le donne sono state costrette a conciliare smart working e didattica a distanza dei figli, genitori anziani - commentano Martina Cancian, assessore del Comune di San Biagio di Callalta, Angela Trevisin, assessore del Comune di Silea e Sabrina Tempesta, consigliera del Comune di Carbonera -. In Italia manca da sempre un sistema di welfare che sostenga le donne nella conciliazione famiglia-lavoro e che permetta quindi alle donne di non essere obbligate a scegliere tra il lavoro e la famiglia». Il convegno, pubblico e gratuito, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Pari Opportunità in Rete, sui canali Youtube e le pagine Facebook dei comuni di Comuni di San Biagio di Callalta, Carbonera e Silea.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/pariopportunitainrete/

pariopportunita@carbonera-tv.it, pariopportunita@comune.sanbiagio.tv.it, pariopportunita@comune.silea.tv.it