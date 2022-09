"Siccità": al Cinema Busan l'anteprima nazionale del film di Paolo Virzì

Al Cinema Busan di Mogliano Veneto arriva in anteprima nazionale "Siccità", il nuovo film di Paolo Virzì. Solo giovedì 22 settembre, ore 17.30 e 21.00.



• Presentato alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia (2022).

• Biglietto unico € 3,50

• Acquisti online su www.cinemabusan.it



····



A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini.

Nella citta? che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.



Regia di Paolo Virzì.



Drammatico, Italia. Durata: 1h 37m.