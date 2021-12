Prevenzione e sicurezza in montagna

Una serata dedicata ad apprendere le principali misure di prevenzione e sicurezza per andare in montagna d’inverno. E’ in programma venerdi 10 dicembre, con inizio alle ore 20,30, presso il negozio Sportler di Silea (TV, uscita autostrada Treviso Sud). L’iniziativa, a ingresso gratuito e con green pass, è organizzata dal Gruppo Sci Alpinisti “I Lagorai”, in collaborazione con la “Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo E. Castiglioni” del C.A.I. di Treviso. La serata è aperta a tutti, appassionati, professionisti o semplici curiosi, e ha l’obiettivo di far comprendere l’importanza dei comportamenti responsabili da adottare in montagna. Si approfondiranno i temi della nivologia, della meteorologia, il concetto di primo soccorso, il ruolo delle guide, i materiali e le dotazioni necessarie, le tecniche da adottare in caso di emergenza, fino alla cultura del limite e al problema dell’eccesso di confidenza “overconfidence” che mette in pericolo molte persone. Interverranno: Antonello Peatini, istruttore di sci alpinismo e Marco Pisanò, collaudatore di materiali tecnici ed scialpinista esperto. Ci saranno varie testimonianze di gruppi. Previsto il dibattito e domande da parte del pubblico. Per info: Sportler, tel. 0422362300