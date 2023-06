Sile Jazz - Acque Sonore

La nuova settimana di Sile Jazz riparte venerdì 16 giugno dalle sponde del fiume Sile e dal Parco della centrale idroelettrica di Silea (TV) con Igor Legari. Ritmo e melodia, danza e canto sono gli elementi chiave di Arbo - albero in Esperanto - un connettore di mondi differenti e lontani, un luogo di esplorazioni pronto ad incantare il pubblico di Silea, nel parco che circonda il complesso di archeologia industriale. Melodie scarne che sembrano provenire da un folklore immaginario, linee di basso incalzanti insieme a un approccio rigoroso e al contempo anarchico all’improvvisazione, sono elementi che caratterizzano l’opera di questo trio e che guidano gli ascoltatori in territori inesplorati. Il suono di Arbo è in continuo movimento, in continua tensione senza mai sfilarsi e perdersi. Ritmo e melodia, danza e canto sono gli elementi chiave di quest’opera, il linguaggio comune che unisce il contrabbasso di Legari, i fiati di Colonna e la batteria di Baron.



Sabato 17 giugno tocca a Jacopo Ferrazza 5et far sognare il pubblico a Casier (TV), nel concerto Fantàsia con il contrabbassista romano alla guida di un quintetto, che interpreta visioni fantastiche e oniriche, delineate dalla fusione organica di jazz moderno, musica cameristica ed elettronica. Durante il concerto di Fantàsia si susseguono episodi immaginifici e apparentemente sconnessi - così come si presentano i sogni – alternati a quelle piccole zone d’ombra del nostro quotidiano in cui si cela una sottile linea di magia.



Concerti serali inizio alle ore 21.00; biglietto €2,00 + commissioni su oooh.events; € 3,00 in loco, fino a esaurimento posti.



Una giornata speciale quella di domenica 18 giugno, dedicata interamente all’ambiente: torna l’ECO DAY a Quinto di Treviso con OpenCanoe OpenMind. Una mattina, dalle ore 9 alle 12:30, dedicata alla pulizia del fiume, un impegno utile e l’occasione per vivere a contatto con la natura. Un giorno tutto da vivere con l’escursione in canoa, alla scoperta del suo ecosistema unico, della meraviglia della natura, ma anche della sua fragilità e necessità di cura e attenzione, con una mattinata dedicata alla pulizia delle sponde.



Nel pomeriggio dalle 16:30 l’appuntamento è all’Oasi di Cervara, con le escursioni a piedi, in canoa e il concerto alle ore 18.30 di Exit Four con Mauro Negri, Dario Carnovale, Lorenzo Conte e Matteo Rebulla: un progetto che vede l’ensemble impegnato in composizioni originali e nella rivisitazione di alcuni brani del grande repertorio dei Broadway standards. La passione per il jazz e l’energia nel fare musica, sono alcune delle caratteristiche che rendono questo progetto di grande impatto. (ingresso all’Oasi di Cervara € 5,00, escursione in canoa € 3,00 concerto € 2,00 + commissioni su oooh.events o € 3,00 in loco. Biglietto combinato € 10,00; per informazioni info@silejazz.com).