Sile Jazz: alla Loggia dei Cavalieri c'è il Jussi Fredriksson Trio

Sile Jazz entra nel mese di luglio con un concerto che porta a Treviso il grande Jazz europeo: venerdì 1° luglio, alle ore 21:00 il festival fa tappa nel cuore della città di Treviso, alla Loggia dei Cavalieri con l'ensemble finlandese Jussi Fredriksson Trio. Incantevoli atmosfere del nord Europa quelle proposte da Jussi Fredriksson, Jori Huhtala e Mika Kallio, trio affiatato che ha perfezionato la propria, fortissima intesa suonando dal vivo, sin dal 2014. Archipelago Sea Tales è il quarto lavoro del gruppo, in cui il pianista Jussi Fredriksson ha scritto per la band un repertorio completamente nuovo, ispirato dai colori e dalle storie dell’arcipelago finlandese; una tavolozza ricca, con immagini variano da romantici idilli marini alla catastrofe ecologica nel Mar Baltico. Un gruppo famoso per l’accattivante presenza scenica e la capacità di raccontare storie musicali, affettuose e coinvolgenti. Da non perdere.