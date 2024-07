In questo nuovo fine settimana, “Sile Jazz - Acque Sonore”, il festival green dedicato alla musica improvvisata diretto da Alessandro Fedrigo, farà tappa venerdì 5 luglio a Mogliano Veneto (Treviso), nel Parco della Cultura Antonio Caregaro Negrin (ore 21.00), dove protagonista sarà la musica ariosa, poetica e delicata del Mikael Godée - Eve Beuvens Quartet. Dopo “Looking Forward” (2019), la pianista belga Eve Beuvens e il sassofonista svedese Mikael Godée sono tornati in studio con la formazione svedese completata dalla sezione ritmica di Magnus Bergstroem e Johan Birgenius incidendo “Ingen Fara”. Un progetto che evoca il volo di uccelli migratori che si librano liberi ma uniti proprio come la musica di questo quartetto nordico. Il nome scelto, “Ingen Fara” è un’espressione svedese vicina al “non preoccuparti” che un bambino direbbe prima di fare qualcosa di avventato.

Il giorno dopo, sabato 6 luglio (ore 21.00), ci si sposterà a Casa Luisa e Gaetano Cozzi di Zero Branco (Treviso) per un evento realizzato in collaborazione con Fondazione Benetton. Qui i tedeschi Jutta Glaser, voce, e Claus Boesser-Ferrari, chitarra ed elettronica, dedicheranno il progetto “Return&Crossing” a Etel Adnan, poetessa e videoartista libanese scomparsa nel 2021. I due musicisti hanno voluto musicare le poesie di Adnan senza l’obiettivo di realizzare semplici canzoni ma piuttosto delle piccole colonne sonore fortemente ispirate ai dipinti e ai video dell’artista libanese. Un gioco di note, parole e ritmi che a Casa Luisa e Gaetano Cozzi si concretizzerà in questo “melange” di motivi melodici e piani, ma anche di bizzarri schemi ritmici, in cui imprescindibile sarà l’improvvisazione.

Dopo Svezia, Belgio, Germania e Libano, il viaggio musicale di “Sile Jazz” tornerà a Treviso, domenica 7 luglio, per un doppio appuntamento. Alle 10.00, con partenza da Piazza dei Signori, tornerà la tradizionale “Passeggiata Sonora” (biglietto 4 euro, prenotazioni al 327 4610693 o info@silejazz.com): appuntamento all’insegna della scoperta inseguendo la storia dell’Urbs Picta e approfondendo lo stretto legame con l’acqua. La mattina è così da trascorrere tra gli incantevoli angoli della città per una camminata tra storie, leggende e musiche nei suggestivi luoghi dell’acqua, visto che Treviso conta più di 140 fontane: sempre guidati da Rocking Motion e accompagnati dai quattro componenti dei Satoyama. Proprio i Satoyama, domenica 7 luglio alle 21.00, si sposteranno alla Loggia dei Cavalieri per proporre una musica originale profondamente immaginifica ed onirica ben raccontata nei 13 anni di attività e in dischi come “Spicy Green Cube”, il live “In Sweden”, “Magic Forest”, “Build a Forest”, e “Sinking Islands”. Una musica che condivide con “Sile Jazz” l’esigenza di far convivere le note con l’ecologia.

La “Passeggiata Sonora” avrà un biglietto di 4 € (prenotazioni al 327/4610693 o info@silejazz.com).

I live saranno proposti con un biglietto simbolico di € 3,00 + commissioni su oooh.events e € 5,00 in loco, fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo i concerti si terranno in location alternative al coperto: consultare le pagine Facebook e Instagram di “Sile Jazz”.