Carnevale a Silea, in arrivo quattro giorni di feste e spettacoli

Grandi festeggiamenti a Silea per il Carnevale 2023: Comune e biblioteca promuovono, in collaborazione con i lettori volontari e le associazioni "AltreStorie" e "Polaris", quattro appuntamenti per adulti e bambini, da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio.

Il programma

Si inizierà mercoledì 15 febbraio alle 16.30 con il secondo appuntamento del mese alla Biblioteca Comunale con le Storie Birichine, le letture animante per bimbi dai 3 ai 6 anni, a cura del nostro gruppo di lettori volontari, che per l’occasione saranno declinate sui temi del Carnevale.

Giovedì 16 invece, sempre in Biblioteca Comunale, a partire dalle 16.30, appuntamento con la festa “A Carnevale ne facciamo di tutti i colori”, organizzata in collaborazione con l'associazione AltreStorie, che propone un divertentissimo pomeriggio con atelier creativo, storie e giochi per bambini dai 4 agli 11 anni (obbligatoria la prenotazione, tel. 0422 365 762, fino ad esaurimento posti).

Sabato 18 febbraio alle 17 al Parco dei Moreri divertimento assicurato con la commedia di Dante Callegari, con la regia di Lucio Zanette, “Perpetua zovane…casin in canonica” della Compagnia teatrale Eleonora Duse, organizzato in collaborazione con l’Associazione Polaris (ingresso gratuito, prenotazione consigliata alla segreteria di Polaris, tel. 0422 1281318).

Domenica 19 febbraio, infine, nuovo appuntamento al Parco dei Moreri con il truccabimbi alle 15 e con il Magico Carnevale alle 17, tra spettacoli di magie e teatro delle ombre (per informazioni tel. 0422 1281318).

Il commento

«I momenti di divertimento e di festa, come quelli organizzati per il Carnevale - concludono l’assessore alla cultura Angela Trevisin e l’assessore alle politiche sociali Francesco Biasin - sono importanti per consolidare il senso di comunità, inoltre sono occasioni preziose per stringere nuove conoscenze e amicizie. Per questo, anche quest’anno, abbiamo voluto offrire un programma variegato di iniziative, pensato per accontentare tutte le fasce di età».