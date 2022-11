Il Comune di Silea, in collaborazione con le associazioni Libera e Avviso Pubblico, giovedì 17 novembre alle 20.30 al Centro Tamai di Silea (via Roma 81) promuove la serata “Silea incontra Libera”, durante la quale sarà possibile ascoltare e condividere testimonianze e riflessioni per una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma di illegalità.

Ospiti della serata saranno Daniela Marcone dell’ufficio presidenza di Libera, referente per la memoria e figlia di Francesco Marcone, vittima di mafia, Piermario Fop, co-referente regionale di Libera Veneto, Chiara Vecchio, referente provinciale di Libera Treviso, e Paolo Galeano, coordinatore regionale Avviso Pubblico.

“Reputo questo evento di grande importanza per la comunità, – spiega l’Assessore alla legalità e trasparenza del Comune di Silea, Angela Trevisin - sarà infatti un momento di riflessione non solo “contro” le mafie ma soprattutto per la promozione di un atteggiamento civile volto alla giustizia sociale, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito della Costituzione”.

L’obiettivo dell’appuntamento è infatti poter aggregare cittadini sensibili a questi temi, affinché l'associazione Libera possa far nascere un presidio nel nostro territorio. Non solo, il tema della legalità, caro al Comune di Silea, coinvolgerà nei prossimi mesi anche l'Istituto comprensivo di Silea.

L’iniziativa è gratuita, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.