A Silea il Natale è sotto casa, diffuso tra piazze, parco e frazioni

L’Amministrazione Comunale di Silea presenta l’edizione 2021 del Natale a Silea, una rassegna coordinata e diffusa di iniziative innovative e tradizionali sull’intero territorio, dal centro paese alle frazioni, per dare a tutti i cittadini la possibilità di vivere piccoli momenti di qualità per festeggiare il periodo natalizio all’interno della propria comunità, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Le proposte sono state pensate per tutte le fasce di età e con diversi scopi: non solo divertimento e celebrazioni proprie spirito natalizio, ma anche servizi per i cittadini e per i commercianti locali, come la proposta dei Christmas Camp dal 27 dicembre al 5 gennaio per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria e gli spettacoli di danza nelle vetrine e nelle prossimità delle attività commerciali del territorio.

I luoghi cardine dell’intenso programma saranno due: la Piazza Trevigiani nel Mondo, che sarà illuminata di un albero di Natale fatto di sole luci e ospiterà ogni fine settimana diverse iniziative rivolte a tutti i cittadini, come il Street Food Festival, concerti pop, dj set, cacce al tesoro, presepi e mercatini; e il Parco dei Moreri, con il Villaggio del Natale, che sarà aperto dall’8 dicembre fino al 5 gennaio con la pista del pattinaggio su ghiaccio, giostre e dolciumi a fare da cornice ai diversi spettacoli, concerti e laboratori che si susseguiranno con un fitto calendario rivolto principalmente a bambini, famiglie e anziani.

L’anteprima è iniziata questo fine settimana, con i primi appuntamenti de “La danza in vetrina”: i ragazzi delle scuole di ballo del territorio si sono esibiti in coreografie nei negozi del Comune e continueranno nei vari weekend fino al 18 dicembre.

Il 5 dicembre al via le manifestazioni al Parco dei Moreri, con San Nicolò: pranzo per gli anziani, letture animante e arrivo del Santo con doni per i bambini. L’8 dicembre, alle 15.30 si inaugura il Villaggio di Natale, con musica de “La Banda Magnetica” e, alle 20.30 presso il vicino Pala Parco, il concerto gospel gratuito del coro “Patrizia Mora Choir”.

Per il ponte dell’Immacolata si anima anche la Piazza Trevigiani nel mondo, con Food on Moving: stand enogastronomici e food truck, con dj set dalle 18 e concerto “Pop&Dance anni 90” venerdì 10 dalle ore 20. Sabato 10 inizierà il mercatino di Natale, che durerà tutta la giornata con musica e stand gastronomici.

Per i più piccoli, al parco dei Moreri sabato 11 ci saranno attività dedicate al mondo dell’infanzia: laboratori su prenotazione al mattino, letture animate nel pomeriggio e una avvincente caccia al tesoro per tutti organizzata da Escape Room Evolution. Clou del weekend sarà la “Camminata delle lanterne”, una passeggiata lungo il fiume Melma, con partenza dalla casa anziani Villa d’Argento di Silea: qui gli ospiti riceveranno i biglietti d’auguri e i disegni realizzati dai bambini di Silea, che poi si incammineranno con i loro genitori, muniti di lanterne di Natale e cappelli da Babbo Natale, verso la Piazza Trevigiani nel Mondo per assistere, alle ore 16.30, all’accensione del grande albero di Natale e al concerto del duo jazz “Lino Brotto e Eleonora del Grosso”.

In contemporanea, i ragazzi della Consulta dei Giovani accenderanno gli alberi di Natale installati nelle frazioni di Lanzago, Cendon e Sant’Elena, decorati con i disegni realizzati dai ragazzi delle associazioni sportive del Comune.

Domenica 12 il programma prosegue con i Mercatini in Piazza Trevisani e il baratto dei giochi usati, dalle 10 alle 12, al Parco dei Moreri.

Il weekend del 18 sarà animato al Parco dei Moreri dai ragazzi della scuola di musica A. Luchesi, che dalle 15 si esibiranno in un concerto gratuito, mentre domenica mattina si svolgerà un laboratorio di cucina per bambini tenuto da “Peri&the kitchen”. Durante tutta la giornata, ci saranno carrozze , pony e cavalli a fare da spola tra la Piazza Trevigiani nel Mondo e il Parco dei Moreri, per far vivere a grandi e piccini l’emozione di una passeggiata alternativa.

La Viglia di Natale, la Piazza Trevigiani nel Mondo sarà animata dal Silea Rugby, che offrirà musica, cibo e auguri a tutti. Il giorno di Santo Stefano, alle ore 16 ci sarà lo spettacolo teatrale gratuito per bambini “Il lupo e i 7 capretti” presso il centro Tamai. La proposta per il Veglione è presso il Parco dei Moreri, con una festa di comunità con musica dal vivo. Si conclude il 5 gennaio, con i tradizionali panevin serali a Silea e a Cendon e l’arrivo della befana con calzette per tutti i bambini giovedì 6 gennaio, dalle 9 alle 13, al Centro Tamai.

“Questo Natale sarà veramente un Natale diverso: la nostra Amministrazione ha potuto valorizzare al massimo le peculiarità del territorio, creando eventi di qualità non solo nella Piazza centrale con luci, musica, animazioni e mercatini, ma anche in altri luoghi, come il Parco dei Moreri che per la rima volta ospiterà in via continuativa, fino al 6 gennaio, il Villaggio di Natale. Questo ricchissimo programma permetterà agli abitanti di Silea di poter scegliere di stare sotto casa, all’aperto e in sicurezza, per scambiarsi gli auguri con gli amici. Una proposta resa possibile solo grazie alle tantissime realtà associative di Silea che si sono messe in gioco per fare squadra e creare ancora una volta insieme qualcosa per il nostro territorio” commenta Rossella Cendron, Sindaco del Comune di Silea.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, consultare il programma completo sul sito del Comune www.comune.silea.tv.it