Concerto poetico al Parco dei Moreri, con Erica Boschiero e Vasco Mirandola

L'Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con Polaris ASP, invita a partecipare ad un concerto poetico all'aperto, nella cornice del Parco dei Moreri, in Via Mazzini 11 a Silea. A partire dalle ore 21, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, accompagnati al violoncello da Enrico Milani, guideranno il pubblico in un’immersione poetica nella natura e nell’umanità con le loro canzoni, parole e poesie: un atto creativo che desidera far breccia nel cuore della terra, per tornare all’origine dell’esistenza.

I testi e le canzoni dello spettacolo sono tratti dalle ultime opere dei due artisti: Respira, di Erica Boschiero e Volevo solo scriverti accanto di Vasco Mirandola.

«E’ sempre stimolante quando le realtà territoriali, come in questo caso l'associazione Polaris, si attivano e si mettono in relazione con l'Amministrazione Comunale per promuovere occasioni di cultura e scambio: supportare le iniziative che partono dal territorio è uno dei nostri obiettivi e siamo ben felici di poter regalare ai cittadini questo nuovo evento, a conclusione di un’estate ricca di proposte» commenta Angela Trevisin, Assessore alla Cultura del Comune di Silea.