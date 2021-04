Simboli e rituali della Turchia. Appuntamento in diretta Facebook

Il prossimo appuntamento in diretta del percorso culturale "Prendiamoci cura di noi attraverso il sacro valore dei riti" sarà Martedì 6 aprile, ore 20.30, a conduzione di Maria Angela Riva, Storica dell'Arte.



"Chiacchierando di Storia e di Arte...

Simboli e rituali della Turchia"

Una chiacchierata sul tradizionale tè turco tra curiosità storiche, iconografiche e la presentazione della celebre e ricca produzione di ceramica di Iznik, particolarmente apprezzata in Italia nei secoli scorsi, tanto da essere imitata nel savonese nel XVII secolo e nella cosiddetta ceramica “candiana” padovana del XVI-XVII secolo. Un viaggio nelle splendide fioriture di tulipani, garofani in boccio e rosette che troviamo in piatti, mattonelle , coppe, brocche e tessuti.

Iznik ha rappresentato per la Turchia quanto Faenza è stata per l’Italia, un luogo di produzione di ceramiche diventate famose per la loro varietà e raffinatezza. Fortemente incrementata e sponsorizzata da Solimano il Magnifico, la ceramica di Iznik conobbe, sotto il suo patronato, il massimo della fioritura e dello sviluppo, distanziandosi sempre di più dai modelli orientali fino a conoscere un’espressione propria ed unica, riportata su pavimenti, pareti, vasi e suppellettili di ogni genere.



Maria Angela Riva

Trevigiana, storica dell’arte specializzata in storia dell’arte veneta del Rinascimento e storia dell'arte islamica. Collabora alla redazione di schede di cataloghi per mostre d’arte e collezioni, si è occupata dell’organizzazione di mostre di grande pubblico e negli ultimi anni ha collaborato con i Musei Reali del Belgio per percorsi di guida sull'arte rinascimentale e fiamminga. Vive a Treviso e fa l'insegnante.

Laurea in Conservazione in Beni Culturali e Specializzazione in Storia dell’arte Medievale e Moderna conseguite presso l’Università degli Studi di Udine.





L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

https://www.facebook.com/robeturche

Info: Robe Turche

Telefono: 3914360734 o mail: robeturche@gmail.com“