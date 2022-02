Filosofia in chiave di violino - "Il Simposio" di Platone

Filosofia in chiave di violino - spettacoli

Teatro del Pane - Villorba (TV)

Il Simposio di Platone - Amore

11 Febbraio 2022 - Teatro del Pane

Immersi nell’atmosfera della Grecia classica, culla della filosofia, uno spettacolo dove lettura e musica mettono in scena il più conosciuto dei dialoghi di Platone, Il Simposio. Un viaggio guidato alla scoperta della verità intorno all’Amore, quell’amore dalle molteplici forme che da sempre muove ciascuno di noi nei confronti della vita. "Eros si mostrerà esso stesso, in se stesso, con se stesso in un'unica forma, eterno, mentre tutte le altre cose belle partecipano. Questa, caro Socrate - disse la straniera di Mantinea - è la dimensione della vita che, se mai altra, un uomo deve vivere: contemplando il bello in sé."



Anna Branciforti, lettrice

Fabio Dalla Zuanna, lettore

Elena Casagrande, commentatrice

Assuera De Vido, Violinista

Giada Dal Cin, Arpista Una produzione La Chiave di Sophia

Trascrizioni per Violino e Arpa a cura di Dario Carpanese (*1988)



Biglietto intero 15€

prenotazioni@teatrodelpane.it o info@lachiavedisophia.com