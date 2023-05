"Diritto e Processo" - Simulazione processuale in diritto penale

Nell’ambito del progetto di orientamento “Giuristi futuri: perché studiare a Giurisprudenza 2.0”, al fine di presentare in forma efficace ai futuri studenti, ma anche al fine di coinvolgere gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza 2.0, si propone un ciclo di due incontri dedicati a “Diritto e Processo”. In particolare, nel corso del primo incontro si svolgerà una lezione introduttiva con la funzione di presentare la struttura del processo penale di primo grado, e fornire così ai partecipanti gli strumenti utili per poter assistere consapevolmente alla simulazione; più precisamente, passando attraverso alla definizione di processo e alla individuazione dei principi fondamentali che lo reggono, si giunge alla presentazione dei protagonisti dello stesso e delle fasi che lo contraddistinguono.

Nel corso del secondo incontro gli studenti potranno fare esperienza diretta delle nozioni acquisite assistendo alla simulazione processuale interpretata da giovani Avvocati, Dottori in Giurisprudenza e studenti presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza 2.0, la quale avrà ad oggetto il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art 612 ter c.p.).

L’evento si svolge in presenza e la partecipazione è libera e aperta agli studenti ed alle studentesse delle scuole superiori di secondo grado, nonché a quelli già frequentanti il Corso di Laurea a ciclo unico magistrale in Giurisprudenza 2.0 della sede di Treviso. Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscrizioni ed informazioni: Dott.ssa Giulia De Bona – giulia.debona@unipd.it