"Il sistema (in)visibile - I condizionamenti del mondo dell'informazione" con Marcello Foa

L’Associazione NovaVita ha l’onore di ospitare a Treviso Marcello Foa, già Presidente RAI e brillante giornalista, che tratterà i temi per i quali da vent’anni è riconosciuto come uno dei più lucidi analisti: il mondo dell’informazione e dei suoi condizionamenti sulla società. Lunedì 5 giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Toniolo di Conegliano e Martedì 6 giugno alle 20:30 all’Auditorium del Complesso Museale di Santa Caterina di Treviso. Non riconosciamo più il mondo in cui viviamo: si eleggono parlamenti e governi, ma le decisioni che contano vengono prese altrove; la classe media è oggetto di continuo attacco e le crisi della nostra epoca scuotono le nostre certezze. Foa descrive un sistema che è visibile e al contempo volutamente invisibile, e che può essere compreso solo uscendo dai classici schemi interpretativi: viene analizzato il ruolo delle élite e dimostrato come sia possibile modellare le masse, cambiare i valori o orientare la politica, l’economia e i media avvalendosi anche delle tecniche di influenza psicologica, incluse quelle elaborate dalla CIA e dal KGB. Tutto avviene davanti a noi, ma non abbiamo occhi per vederlo: è così che si governano le società nell'era moderna.

Biografia

Marcello Foa è giornalista e docente di comunicazione all'Università Cattolica di Milano e all'Università della Svizzera italiana di Lugano. Formatosi alla scuola di Indro Montanelli e a Il “Il Giornale”, è stato Presidente della RAI dal 2018 al 2021. Dopo aver diretto in Svizzera il Gruppo “Corriere del Ticino” torna alla saggistica dopo il grande successo di due sue precedenti lavori sulla manipolazione mediatica: Gli stregoni della notizia (2006) e Gli stregoni della notizia. Atto secondo (2018). Ha scritto anche due romanzi: Il ragazzo del lago (2010) e Il bambino invisibile (2012) con Manuel Antonio Bragonzi. Ha vinto ben sette premi di giornalismo e comunicazione.

All’ingresso verrà richiesto un contributo di € 10 per le spese di organizzazione.