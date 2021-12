"Sister Act - Il Musical!" arriva al Palamazzalovo

A GRANDE RICHIESTA IL MUSICAL "SISTER ACT" SBARCA ANCHE A MONTEBELLUNA

AMC Eventi e Comunicazione con la produzione di UVM Show&Musical è lieta di presentare



SISTER ACT

Il musical



Lo spettacolo, tratto dall'omonimo film del '92 che consacrò Whoopy Goldberg nell'indimenticabile ruolo Deloris "una svitata in abito fa suora".

25 gli splendidi brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni '70, alle ballate pop in stile Broadway. Nel 2011 ha ottenuto 5 nominations ai Tony Awards tra cui miglior musical.

Un cast di livello assoluto, che vede esibirsi sul palcoscenico, tra ballerini, cantanti e attori ben 28 artisti; una produzione interamente italiana che ha ottenuto un crescente successo di pubblico e critica.



SISTER ACT IL MUSICAL - 7 MAGGIO 2022, PALAMAZZALOVO DI MONTEBELLUNA (TV)



Data di recupero dell'evento programmato per il 7 marzo 2020 e poi rinviato a causa dell'emergenza Covid-19: tutti i biglietti acquistati per tale data rimangono validi per la nuova. Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati della tua città! Evento organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19.