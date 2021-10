"Sister act - Il musical" arriva a Treviso

Torna in Italia SISTER ACT - IL MUSICAL!

Su licenza ufficiale di Music Theatre International (MTI)

Completamente in italiano

Sabato 20 Novembre 2021 - ore 20.30

Teatro Sant'Anna (Alcuni) - Treviso

PREZZO STRAORDINARIO

Biglietto PLATEA UNICO NUMERATO euro 18,00

Biglietto TRIBUNA UNICO NUMERATO euro 15,00

Eventuali costi di prevendita non inclusi

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid 19.

Per accedere allo spettacolo sarà richiesto di esibire il GREEN PASS.

Maggiori info al link: https://www.uvmusical.it/sicurezza-in-teatro/

Musiche A. MENKEN

Liriche G. SLATER

Testo C. STEINKELLNER & B. STEINKELLNER

Dialoghi aggiunti D. C. BEANE

Basato sul Film Touchstone Picture “Sister Act”

Traduzione e Adattamento Testo e Liriche Italiane F. TRAVAGLIO

Consulenza ai testi in lingua Italiana A. DIRISIO

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. Venticinque gli splendidi brani musicali scritti dal premio Oscar Alan Menken, che spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile Broadway. Nel 2011 ha ottenuto 5 nominations ai Tony Awards tra cui Miglior Musical.

Deloris Van Cartier è una scatenata cantante dei night club di Philadelphia. Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento! Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora. Eppure, quando inizia a dirigere lo stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l’attenzione di tutti sul Convento.

Così facendo però, finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la banda di malviventi nuovamente alle calcagna. Ma non è finita per Deloris: adesso i suoi inseguitori dovranno vedersela non solo con lei, ma con tutto il Convento!

www.uvmusical.it

