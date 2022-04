Al Polo culturale Skholè arriva il poeta errante Alessandro Burbank

Dopo aver raccolto nei giorni precedenti aneddoti e curiosità tra la gente di San Biagio di Callalta, il poeta errante Alessandro Burbank si esibirà sabato 30 aprile, alle ore 21, presso il giardino del Polo culturale Skholè. L’iniziativa, inserita nel programma della biennale “PRIMAvera” promossa dall’associazione Oblique, è davvero insolita e ha suscitato grande interesse. Il poeta ritrarrà il paese attraverso i suoi occhi e le impressioni dei cittadini che avrà incontrato nelle sue giornate, per dare una lettura inedita della cittadina.

Alessandro Burbank è poeta, perfomer, promotore di eventi culturali nazionali ed internazionali. Vincitore di numeorsi premi di poesia, partecipa alla scenda del Poety Slam italiano dal 2009. “Siamo certi – spiegano i promotori – che egli saprà cogliere l’essenza e la bellezza dei luoghi, della nostra gente, e saprà proporci quei germogli di rinascita che solo la cultura sa far fiorire con la sua forza innovativa e coinvolgente”. Ad un evento di Oblique, non può mancare la musica live. The Obscure Music Club saranno ospiti della serata, condividendo musica non convenzionale.

L’esibizione di Burbank concluderà una giornata ricca di appuntamenti, workshop e perfomance ospitati nel giardino di Skholè, a partire dalle ore 10. Martedì 3 maggio, alle ore 21, sarà la serata dedicata al cinema, con la lezione didattica e racconto tenuta dal prof. Marco Dalla Gassa, professore di “Analisi del Film” e “Cinema e Culture Visuali” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Oblique fa presente che è obbligatoria l’iscrizione tramite portale Eventbrite a ciascun incontro o oblique.sanbiagio@gmail.com.