Skyfitness drink'n'fit è un aperitivo all'insegna dell'outdoor fitness. Una serata densa di attività per conoscere il mondo del calisthenics con il sottofondo musicale del dj set.



Quando e dove: martedì 14 maggio dalle ore 19:00 in piazza Rinaldi, Treviso.



Cosa troverai all'evento?



- Circuito calisthenics sul quale Gaggi Yatarov, noto atleta di calisthenics, compirà un'esibizione

- Dj set curato da Dj Omni

- Food and drink per un aperitivo in compagnia

- Proiezione del cortometraggio "una storia di sport tra le calli di Venezia" realizzato dal regista Alfredo Milani



È un evento gratuito a libero accesso.





https://www.skyfitness.it/drinknfit/