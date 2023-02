Slick Steve and the Gangsters live @Mattorosso

LO SHOW

Sabato 25 Febbraio

SLICK STEVE and the GANGSTERS

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 5€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

10€ consumazione inclusa

Non è possibile effettuare prenotazioni

BIOGRAFIA SLICK STEVE and the GANGSTERS

Quartetto esplosivo formato nel 2011 a Brescia. L’idea è nata da Slick Steve (alias Stephen Hogan), cantante e showman madrelingua inglese e Alle B.Goode, giovane e talentuoso chitarrista riconoscibile per il suo stile Rock’n Roll. A sostenere la sezione ritmica si sono aggiunti, in seguito, due abili artisti bresciani: Michele Zuccarelli Gennasi (batteria) e Pietro Ettore Gozzini (contrabbasso).

Ad arricchire la formazione con strumenti a fiato, spesso si aggiunge il polistrumentista David Hogan (cugino di Slick Steve), talentuoso musicista dello Yorkshire (UK). Il “quinto gangster” aggiunge extra carica allo show dividendosi tra saxofono, tromba e clarinetto.

Il progetto è basato su una consapevole contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n Roll e performance circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria. L’ asso nella manica del gruppo è lo spettacolo dal vivo, che riesce a trasformare un evento musicale in un vero e proprio “show” d’altri tempi!

La band licenzia l’omonimo disco d’esordio nel 2013 registrato a Savignano sul Rubicone nei GO DOWN STUDIOS, e vede la luce appunto per l’omonima label. Il disco raggiunge un numero ragguardevole di copie vendute, molto grazie all’incredibile mole di concerti sostenuta dalla band. È appunto in sede live che la band raggiunge il proprio apice. Non solo r’n’r, come detto, ma anche molti momenti introspettivi e sperimentali, segnando un immaginario asse tra Tom Waits e Jack White.

Nei successivi 2 anni la band intraprendo un imponente tour avvicinandosi a quasi 200 date tra Italia e Germania.

A fine 2014 la band si prende una pausa dall’attività live per lavorare al nuovo disco. Si individua in Alessandro “Asso” Stefana la persona ideale per tramutare le nuove idee e direzioni stilistiche in musica concreta!

Ed è amore! Asso, musicista e produttore dalle note capacità, spreme i ragazzi e lavora con loro estrapolando la vera anima dei Gangsters!

Ad aprile 2015 vede la luce “ON PARADE” il DISCO (in maiuscolo) di Slick Steve & the Gangsters! Incredibile disco dalle mille sfaccettature, si denotano pezzi più noir ed intimi fino ad esplosioni di energia.

Un immaginario che va da Tom Waits a Jack White, passando per gli Stray Cats e con radice roots blues, swing e jazzy.

Nella trionfale (ed annuale) data natalizia del 2015 nella propria città, Brescia, avviene l’avvicendamento alle pelli. Per motivi personali “Zucca” lascia la band e subentra al suo posto l’espertissimo Beppe Facchetti, figura nota della scena bresciana (e non) che con il suo personalissimo stomp dà una sferzata alla band riempendo di nuova energia.