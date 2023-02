Presentazione "Borges, Atahualpa e le magiche lune", il nuovo album di Paolo Ganz

Borges, Atahualpa e le magiche lune, il nuovo progetto discografico di Paolo Ganz uscito per Storiedinote.fr, arriva con un secondo incontro nel circuito delle librerie: l’appuntamento è domenica 26 febbraio 2023, alle ore 18:00, presso la libreria Lovat via Isaac Newton, 32) di Villorba (TV): un nuovo incontro fra musica e parole di questo album in cui il confine sottile fra poesia e musica riflette pienamente la vocazione di letterato di Ganz e la sua profonda anima di cantautore.



Al fianco di Paolo Ganz - voce, harmonium indiano, mandolino, conchiglie - in questa avventura Simone Chivilò - a pianoforte, chitarre, basso elettrico e programmazioni - che ha curato tutti gli arrangiamenti e che è coautore di quattro tracce (Buonanotte buianotte, Naufraghi d’Autunno, Borges, Atahualpa e le magiche lune e Questa mia isola). E poi: Lorenza Bano al violino, Laura Balbinot al violoncello, Marco Centasso per il contrabbasso, Marco Campigotto a batteria e percussioni, Riccardo Matetich alla tabla, Giulio Gavardi per saz, oud e duclar, Fabiano Maniero al trombino e Mirko Satto al bandoneon.