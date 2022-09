Slow Food: "Bontà di Fattoria"

Venerdì 16 settembre all'interno della Festa dell'Agricoltura di Istrana, si svolgerà una degustazione guidata di formaggi di fattoria internazionali e locali, con vini in abbinamento.



L'appuntamento è per le ore 20.15, presso il Centro Sportivo parrocchiale di Istrana (TV), via Olimpia 6.



La serata si compone di tre momenti:

- La selezione di formaggi a pasta semidura e dura a latte di vacca e di capra partecipanti al concorso 2022 sarà a disposizione del pubblico per gli assaggi e per selezionare tramite votazione la Bontà di Fattoria

- Risotto La Fagiana al ragù di carne di animali da cortile

- Degustazione guidata di una pregiata selezione di formaggi internazionali di fattoria in abbinamento ai vini della cantina Loredan-Gasparini

Torta del Casar DOP (Spagna) a latte di pecora e caglio vegetale Metodo classico

Gouda 24 mesi (Paesi Bassi) a latte vaccino Incrocio Manzoni

Beaufort AOP d'Alpage stagionato (Francia) a latte vaccino Capo di Stato





Quota per la serata: 25€.