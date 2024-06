SOFIA DI COLFOSCO - Condottiera e amante -. Spettacolo di Son et Lumière

FESTIVAL DI SERRAVALLE - TEATRO AL CASTELLO - XXI edizione

Dal 28 giugno dopo il tramonto del sole, il Castrum di Serravalle racconterà la sua storia con lo spettacolo di Son et Lumière “SOFIA DI COLFOSCO”, uno show di suoni e luci che porterà gli spettatori indietro nei secoli alla scoperta di questo castello medievale attraverso la magia dei colori e degli effetti speciali che sapranno trasportare il visitatore in un’altra dimensione, quasi senza tempo.

In caso di pioggia lo spettacolo viene rimandato a domenica 30 giugno sempre alle 21.30





Biglietto performance € 15 con calice di Prosecco