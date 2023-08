“Sogni d’estate 2023” - Spettacolo “Il libro della Giungla”

Sta giungendo al termine la rassegna teatrale per famiglie, “Sogni d’estate 2023”, promossa dall’Assessorato alla Cultura, che ha proposto ogni venerdì sera a partire dal 7 luglio, nella cornice di Piazza Dall’Armi, sei spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli ma in grado di coinvolgere ed appassionare anche gli adulti. Grande soddisfazione per la risposta del pubblico che è stata in crescendo, con più di 200 persone a serata.

Commenta l’assessore alla cultura, Maria Bortoletto: “Sappiamo che “Sogni d’Estate” rappresenta ormai un appuntamento consolidato nei venerdì estivi per le famiglie, ogni anno la rassegna registra un buon riscontro di pubblico, ma quest’anno complice il superamento delle restrizioni e anche dei nostri personali timori, e la voglia di uscire e stare insieme, sentiamo più viva la partecipazione e la risposta delle famiglie, merito sicuramente alla qualità della rassegna che si caratterizza per la varietà e l’originalità delle produzioni artistiche e per la cura dei particolari”.

La rassegna, realizzata in collaborazione con il Gruppo Panta Rei di Mussolente (VI), presenta una selezione di spettacoli premiati, che si distinguono sia per i contenuti che per gli allestimenti scenici, proposti da compagnie teatrali di lungo corso ed esperienza nella realizzazione di spettacoli dal vivo per un pubblico di bambini e giovani.

Si sono avvicendate sul palco varie compagnie teatrali, oltre a Gruppo Panta Rei, Febo Teatro di Villa del Conte (PD), Il Baule Volante di Ferrara, Proscenio Teatro di Fermo, e Nata Teatro di Bibbiena (AR), che hanno intrattenuto il pubblico con storie divertenti e significative, per affrontare temi quali l’amicizia, il rispetto e il valore della differenza, la valorizzazione dei talenti, il viaggio come occasione di crescita personale.

“Siamo molto felici di aver collaborato con il Comune di Montebelluna all’organizzazione di questa storica rassegna teatrale per famiglie. Ad ogni appuntamento il pubblico è stato numeroso e partecipe. Gli spettacoli proposti sono stati molto apprezzati e i più piccoli hanno assistito ai vari spettacoli con uno sguardo attento, curioso e stupito. Il nostro obiettivo è diffondere il teatro alle nuove generazioni, pensiamo che il teatro sia un mezzo straordinario per crescere e per offrire momenti di aggregazione sociale. Per questo abbiamo proposto spettacoli di altissima qualità, divertenti e coinvolgenti, in grado di attrarre un vasto pubblico”, commenta Paolo Bergamo, direttore artistico del Gruppo Panta Rei.

L’ultimo appuntamento, venerdì 11 agosto, è con lo spettacolo “Il libro della Giungla” nuova produzione del Gruppo Panta Rei, una favola sull’umanità e un inno alla differenza tratto dal romanzo di Kipling, uno spettacolo colorato e vivace che unisce il teatro d’attore all’immagine digitale dal vivo.

L’appuntamento per l’ultimo spettacolo della rassegna “Sogni d’Estate” è quindi venerdì 11 agosto 2023 alle ore 20.45 in Piazza Dall’Armi, in caso di maltempo in teatro R. Binotto. Come per gli altri spettacoli della rassegna l’ingresso è libero e gratuito.