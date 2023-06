Sogno Numero2 presenta il progetto e lo staff del Summer Camp 2023 in Trentino

L'associazione Sogno Numero2 presenta lunedì 19 giugno 2023 alle ore 18.30, presso la sede a Treviso in via Borgo Mestre 107, il progetto "SUMMER CAMP – Workers and Artists", giunto alla 31° edizione, rivolto a bambini e adolescenti dai 9 ai 16 anni, che si terrà a Segonzano in Trentino.

Nell’occasione si parlerà dell’importanza di far vivere un’esperienza di autonomia, amicizia, conoscenza e condivisione ai propri figli, dove viene incentivata nei partecipanti la sperimentazione di sé attraverso pratiche concrete legate all’esercizio della quotidianità e dell’acquisizione di inedite abilità, sempre in collaborazione con l’altro.



Per saperne di più: 336.656997 / 0422 348101 info@sogno2.it www.sogno2.it