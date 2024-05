Sol de la Tierra - Cerimonia musicale

Un rituale di introspezione e celebrazione sostenuto unicamente dalla musica medicina, per vivere un'esperienza di bellezza, trascendenza e trasformazione.



PROGRAMMA

Apriremo lo spazio sacro con una defumazione e ci predisporremo all’ascolto con una breve meditazione guidata.

Ci tufferemo quindi in un viaggio introspettivo guidati da una serie di canti medicina originali ed eseguiti dal vivo.

Seguirà un momento di apertura corale in cui tutti potranno unirsi ai canti in cerchio.





