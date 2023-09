Combinazioni Festival - Spettacolo musicale "Songs of freedom"

spettacolo di musica e teatro di e con l’Accademia dei Folli



con Carlo Roncaglia, Enrico De Lotto, Max Altieri, Paolo Demontis e Fabio Marianelli

regia Carlo Roncaglia



Dalla sfera individuale a quella collettiva, la musica e la libertà sono intimamente connesse. “Songs of freedom” è un viaggio che parla, sussurra, grida e racconta la ricerca della libertà: libertà e schiavitù; libertà e politica; libertà e prigionia; libertà e individuo. Un recital sospeso tra musica e parole, che mescola sapientemente la canzone popolare a quella d'autore, in un unico grande canto. Vibrante, commosso, ironico e necessario.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al teatro Binotto di villa Pisani



L’Accademia dei Folli è una compagnia nata a Torino nel 1997 dalla sinergia tra attori, drammaturghi, musicisti e tecnici, per dar vita a un teatro in cui musica, parole, luci e movimenti scenici si fondano in un linguaggio capace di emozionare il pubblico, coinvolgendolo e facendolo riflettere.