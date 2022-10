Scuola e istruzione: tre dirigenti a confronto a Pieve di Soligo

Giuliana Barazzuol, dirigente dell’Isiss “Verdi” di Valdobbiadene e dell’Isiss “Casagrande di Pieve di Soligo, Letizia Cavallini, dirigente dell’Istituto Alberghiero “Beltrame” di Vittorio Veneto e Mariagrazia Morgan, dirigente dell’Istituto Enologico “Cerletti” di Conegliano saranno le ospiti della prima serata della nuova edizione di “Sorellanza”, la rassegna organizzata dagli assessorati alla Cultura e Pari Opportunità della Città di Pieve di Soligo.

Sarà l’occasione, a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, per fare il punto della situazione, per parlare delle novità e dei temi irrisolti: dalle cattedre scoperte al nodo precari, dalla fine delle restrizioni alla straordinaria opportunità dei fondi del Pnrr. Un dialogo aperto fra tre donne di lunga esperienza e di profonda sensibilità; tre dirigenti che quotidianamente gestiscono criticità, ma per le quali non esiste professione più appagante che stare a contatto con gli studenti. L'incontro, condotto dalla giornalista Adriana Rasera, si svolgerà martedì 4 ottobre 2022, a partire dalle ore 20.45 presso l’Auditorium della Biblioteca ‘Battistella Moccia’ di Pieve di Soligo. La rassegna è promossa dalla città di Pieve di Soligo e rientra nel calendario RetEventi Cultura Veneto 2022. “Sorellanza” gode del sostegno del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg.