"Sorellanza - Storie di inclinazioni al femminile”

L’esordio è stato un successo. La serata sul tema del lavoro, con Susanna Camusso, ex segretario generale della CGIL e con Valentina Cremona, presidente provinciale del gruppo Terziario Donna Ascom Confcommercio Treviso, ha destato interesse e richiamato un pubblico numeroso. Martedì 12 ottobre alle 20:30 presso l’auditorium della Biblioteca ‘Battistella Moccia’ di Pieve di Soligo è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Sorellanza”; ospiti tre donne che interloquiranno, in modo trasversale, di cultura.



Mariapia Veladiano, scrittrice pluripremiata, docente e dirigente scolastica porterà la sua esperienza, ma parlerà pure delle donne che affollano i suoi libri, a partire dalle protagoniste del romanzo, Adesso che sei qui, dove viene affrontato il delicato tema dell’Alzheimer e del “prendersi cura”. Veladiano presenterà inoltre il suo ultimo libro, fresco di stampa, Oggi c’è scuola, in cui analizza didattica e istruzione in tempi di pandemia. Con Moira Mascotto, da un anno direttrice del Museo Gipsoteca Canova di Possagno, si entrerà nel mondo dell’arte e della bellezza; sarà l’occasione per anticipare le iniziative in programma per le celebrazioni del bicentenario dalla morte di Antonio Canova.

Elena Casagrande, presidente dell’associazione “La chiave di Sophia” e direttrice editoriale, approfondirà il tema filosofico, andando a toccare l’ambito accademico, con tutte le sue contraddizioni e incrostazioni sessiste. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Adriana Rasera, ideatrice della rassegna organizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità della Città di Pieve di Soligo. La manifestazione gode del sostegno di Latteria Soligo, Hotel Villa Soligo, del patrocinio di Unascom Confcommercio Treviso e delegazione del Veneto dell’associazione nazionale Le Donne del Vino e rientra nel cartellone ReteEventi Cultura 2021.



In considerazione delle vigenti normative in materia sanitaria, è necessaria la prenotazione.

Per info: 0438/895380 - www.bit.ly/pievecultura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...