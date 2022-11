Confapi Venezia e Confapi Treviso hanno il piacere di invitarvi al seminario “SOS Economia circolare - Imprese, sinergie, prospettive. La nuova vita degli scarti alimentari come risorsa”, che si terrà lunedì 14 novembre p.v., alle ore 17.00, presso l’Abbazia Santa Maria del Pero di Monastier di Treviso (via Monastero, 5).

Come Associazioni di categoria delle PMI, i temi della sostenibilità e dell’economia circolare sono in primo piano in questo momento. Partiremo dall’esperienza dell’azienda associata Agricom Srl di Fossalta di Piave, operativa dell’ambito agroalimentare, la prima in Triveneto, seconda in Italia e quinta in Europa nel recupero degli scarti delle produzioni alimentari e agricole, attraverso la trasformazione in biomassa e concimi organici.

Come sapete, il territorio veneto è particolarmente virtuoso per quanto concerne la raccolta, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; tuttavia, riteniamo che ci siano ampi margini di miglioramento e potenziamento della filiera; fondamentale è la collaborazione e la sinergia tra Pubblico e Privato. A tal proposito, avremo il piacere di ascoltare il contributo al confronto da parte dell’Assessore regionale Roberto Marcato.