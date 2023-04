Famiglia, lavoro, comunità, persona: viviamo una vita sostenibile?

Parte da questa domanda il percorso di 8 seminari gratuiti, in presenza e online, che il gruppo ORA - Orientamento Relazione Ascolto ha organizzato dal 13 aprile al 30 maggio 2023 con frequenza settimanale. Andare oltre la "Sostenibilità ambientale", per comprendere la necessità di vivere in un mondo economicamente, socialmente e umanamente più sostenibile. Nel settembre 2015 193 paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto "L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". E' un programma d'azione per l'intero pianeta che ingloba 169 obiettivi dettagliati da raggiungere. Un programma ambizioso che può apparire utopico, se gli accadimenti di questi ultimi anni non ci costringessero ad affrontare la realtà dei fatti. I seminari proposti calano volutamente a terra il tema della Sostenibilità, declinandolo in 4 macro-ambiti della nostra vota quotidiana: la Famiglia, il Lavoro, la Comunità, la Persona. Non teoria, quindi, ma casi concreti della nostra esistenza giornaliera, che condizionano pesantemente la nostra vita e quella futura dei nostri figli. Ogni seminario ha un taglio pratico, con relazioni brevi, testimonianze di casi reali e risposte alle domande dei partecipanti. Il percorso non ha fini di lucro ed è stato organizzato da ORA Team https://ora.team/ . Esso è un gruppo di 9 professionisti appartenenti ad aree e discipline diverse, con una "Mission" comune: testimoniare concretamente il "fare rete" e diffondere conoscenza che aiuti la riflessione ed accresca la consapevolezza.



Alcuni dati in sintesi: 12 ore di relazioni e testimonianze,17 Testimonial qualificati, 8 Relatori esperti, possibilità di interagire, 1 seminario alla settimana dalle 18.30 alle 20.00, con possibilità di partecipare sia in presenza che online.



Il programma in sintesi: Giovedì 13/04: Il digitale è una minaccia o un'opportunità?; Mercoledì 19/04: E’ necessaria una nuova leadership?; Mercoledì 26/04: Organizzazioni più sostenibili?; Giovedì 04/05: Organizzazioni più responsabili?; Giovedì 11/05: Società più inclusive e solidali?; Mercoledì 17/05, Persona al centro o persona centrata?; Mercoledì 24/05: ...e quando la malattia bussa alla porta?; Martedì 30/05: Il nostro bilancio familiare è sostenibile?



Gallery

Questo il link di eventbrite per la visione complessiva del percorso, la conoscenza dettagliata dei programmi dei singoli seminari e dei Relatori e Testimonial e l'iscrizione nominativa ad ognuno degli 8 eventi: https://www.eventbrite.com/cc/sostenibilita-quotidiana-famiglia-lavoro-persona-1972239