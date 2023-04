"Sostenibilità quotidiana" - Seminari su lavoro, famiglia, comunità, persona

Giovedi 13/04 partirà un percorso di 8 seminari, online e in presenza, a Villa Labia di Postioma (TV) dalle 18.30 alle 20.30. Tratterà il tema della "Sostenibilità" declinato in 4 ambiti della nostra esistenza: Lavoro, Famiglia, Comunità, Persona. Ci saranno 25 relatori esperti e testimonial qualificati tra imprenditori, professori universitari, tecnici, religiosi, rappresentanti della "Green economy" e della solidarietà. Il percorso non ha fini di lucro ed è stato organizzato da ORA Team, un gruppo di 9 professionisti di aree e discipline diverse con una "Mission" comune: testimoniare l'importanza di "fare rete" e diffondere conoscenza che aiuti la riflessione ed accresca la consapevolezza. Iscrizioni gratuite su eventbrite: https://www.eventbrite.com/cc/sostenibilita-quotidiana-famiglia-lavoro-persona-1972239