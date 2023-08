Orario non disponibile

Dal 01/09/2023 al 03/09/2023

Sottosopra Festival 2023

1-2-3 settembre 2023

Giardini Sud-Ovest del Castello - Castelfranco Veneto

Sottosopra Festival 2023 pone l’attenzione sulla ricerca di un riflesso diverso di Castelfranco: un processo per far vivere lo spazio verde e le aree ad’uso sociale da un punto di vista differente, mettendo al centro della visione l’ambiente e la rigenerazione. I giardini pubblici del castello medioevale diventano uno specchio consapevole per avviare la concezione di uno spazio da vivere che si capovolge rispetto alle attività che si alternano durante l’anno.

Sottosopra nasce a Castelfranco Veneto nel 2017 da un gruppo di ragazz? che si è posto da subito l’obiettivo di trasmettere un punto di vista differente sulla normalità: rovesciandola e guardandola con uno sguardo nuovo, come suggerisce il nome del progetto.

Programma:

1? settembre, dalle 18 alle 24

Eterobasiche

The Obscure Music Club

2? settembre, dalle 16 alle 24

Giuse The Lizia

Ele A

Generazione Magazine

Vola Noemi

Massimo Santi

3? settembre, dalle 12 alle 24

Toy Tonics con Gee Lane, Sam Ruffilo, Kapote

AAV Sound System