Sottosopra porta al Teatro Accademico la giornalista Cecilia Sala

Venerdì 26 aprile, dalle ore 21:00, l’Associazione Sottosopra ospita al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto la giornalista Cecilia Sala per il secondo appuntamento della rassegna Sottosopra Warm-up intitolato "Cenere: tracce di vita".

Durante questa serata Sala, firma del Foglio e podcaster, presenterà L'incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan, il suo ultimo lavoro edito da Libri Mondadori. Sala condurrà i presenti in un viaggio attraverso le vite di Kateryna, Assim, Nabila, Zarifa e altri giovani protagonisti di alcuni dei luoghi più caldi del pianeta, offrendoci uno sguardo diretto e commovente su "tre incendi che bruciano il mondo" e che vanno oltre i confini geografici. La giornalista ha seguito questi ragazzi tra feste e bombe, e ciò che ne risulta è un racconto corale, straziante, verissimo.

L’ospite è anche voce del podcast Stories, prodotto da Chora News, che ogni giorno racconta una storia diversa dal mondo. Prima inviata podcaster in aree di crisi, Sala ha inoltre pubblicato reportage su L’Espresso, Vanity Fair e Wired. Ha seguito sul campo le proteste in Cile, la crisi in Venezuela, l’Iran, la caduta di Kabul nelle mani dei talebani ad agosto 2021 e la guerra in Ucraina.

L'evento in Accademico sarà arricchito da un'intervista condotta da Matteo Melchiorre, Direttore della Biblioteca del Museo e dell'Archivio Storico di Castelfranco Veneto, che guiderà il pubblico attraverso le riflessioni e gli aneddoti di Sala a partire dal suo lavoro sul campo.

Il secondo evento di Sottosopra Warm-Up non sarà solo un'opportunità di conoscenza e approfondimento, ma anche di condivisione e convivialità: dopo la conversazione, a partire dalle 22:30, è infatti in programma un after talk accompagnato dai vini naturali de La Rosi, grazie al quale Sottosopra continua il suo racconto delle realtà sostenibili del territorio.

La serata è resa possibile dal prezioso sostegno di CNA Castelfranco Veneto, il main partner della rassegna Sottosopra Warm-Up. Essenziale anche il supporto del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto e del Comune di Castelfranco Veneto che hanno concesso gli spazi e offerto il loro sostegno organizzativo.

