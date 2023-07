Sound peter field: questo weekend il festival a Camposampiero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sound Peter Field: torna questo weekend, 5 e 6 agosto, il festival a Camposampiero. Dopo il successo avuto lo scorso anno, al via la seconda edizione della rassegna di musica e arte presso il parco di Villa Campello. Il programma di quest’anno sarà ricco di eventi. A partire dalle ore 17 del sabato si esibiranno varie band musicali: verrà data voce agli allievi della scuola Filarmonica, per poi dare spazio ad artisti affermati nel panorama musicale locale, dai Montecroce ai Misty Peaks agli Zagreb, per concludere la serata con il dj set dei Don’t Talk To The DJs. Per la domenica mattina invece è prevista una classe di yoga, massaggi shiatsu e mercatini bio e sostenibili per far iniziare la seconda giornata con il piede giusto. Per l’intera durata dell’evento saranno presenti all’interno del parco stand gastronomici, stand artistici e un’area bimbi. E proprio ai bimbi sarà dedicata la prima parte del pomeriggio di domenica: in collaborazione con la Libreria Costeniero, verrà proposta una lettura teatrale a cura di Valentina Abbà. La serata proseguirà con E/L/F dj set e i live delle band Vega’s Powder e Gionnis. Sponsorizzano l’evento Legor Group s.p.a., MPM srl, Benetti.Due, Carrozzeria Stecca di Barbato, Poliero, Barduca Bio e Libreria Costeniero. Link Instagram: https://www.instagram.com/soundpeterfield/ Facebook: https://www.facebook.com/SoundPeterField E.C.