Sound shipwreck: un'esperienza d'ascolto in Villa Filanda Antonini

Villa Filanda Antonini -VFA- è uno spazio di residenza per artisti dedicato alla sperimentazione transdisciplinare attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea.



La programmazione autunnale in VFA si inaugura con una serata unica dedicata all'ascolto di musica in vinile. L'evento è curato da Club Recordo, un progetto dedicato all'ascolto e alla condivisione. E' concepito e sviluppato da Lorenzo Del Sal, Alessia Marzin ed Elisa Montagner. È il primo di un ciclo di eventi in cui uno ospite su invito presenta un disco. Giovedì 19 ottobre, 20:00-21:45, sarà a IANO (Umberto Iannelli) ad introdurci e guidarci attraverso il vinile protagonista della serata.