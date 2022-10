Sparkling Masterclass: il Viaggio nel Gusto

Gli spumanti identitari della zona storica del Prosecco incontrano il gusto delle Dolomiti Bellunesi: un’esclusiva masterclass dedicata alle bollicine di Canevel abbinate all’inconfondibile Formaggio Piave Dop.



L’esperienza inizierà con una visita guidata a partire dai vigneti di Glera che circondano la tenuta fino ad arrivare al belvedere affacciato sul prezioso paesaggio di Valdobbiadene. Si proseguirà poi in cantina per scoprire i metodi di spumantizzazione e concludere con una speciale Masterclass in collaborazione con la Confraternita del Formaggio Piave, in cui conosceremo le diverse sfaccettature e stagionature di questo formaggio unico in abbinamento ad una selezione di Spumanti Canevel.



Il viaggio continuerà poi verso la Valpolicella con la degustazione dell’iconico Campofiorin accompagnato da uno speciale risotto…