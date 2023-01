Spazio X night

VENERDÌ 13 GENNAIO

Apertura ore 19.30

Inizio live ore 20.30

AILOVPIZZA sono un collettivo composto da tre "musicofagisti" appassionati di musica elettronica, musica popolare da tutto il mondo e psichedelia che come metafora usano la pizza per promuovere l’idea di una nuova estetica e connessione musicale.

@rob_durante (organo e synth), @mudwize (sampler e synth), e Zoro @lucaramones (batteria e percussioni) creano nei loro live delle grandi abbuffate musicali, improvvisazioni organiche che abbracciano il pubblico in una condivisione libera di danza e partecipazione.

https://furiarec.bandcamp.com/album/ailovpizza

Un laboratorio elettronico dove drum machine, sintetizzatori, percussioni elettroniche, campionamenti e altri strumenti si incontrano per dare vita ad una performance estemporanea ed eclettica.

https://linktr.ee/tokyosuperbus

Nerd per intima e profonda vocazione Luca Conte fornica con macchine per plasmare fluidi. improvvisazioni più o meno strutturate: microsounding sul materiale sonoro DIY, colorato con riverberanti glitch di stampo noise e drone.

https://soundcloud.com/marioincandenza

https://funkwhale.it/@incandenza/

Per partecipare scrivere a xspazioxspaziox@gmail.com

Ingresso con offerta consigliata 3 euro.