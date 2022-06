Spettacolo benefico “100 anni, un silenzio. Ricordiamo la guerra per apprezzare la pace”

Sabato 11 giugno, presso l’Auditorium Comunale di Altivole, alle ore 21.00 l’Associazione di Maser, che raccoglie fondi a favore dei missionari presenti in Africa, organizza lo spettacolo di Fiorella Colomberotto ed il Gruppo Vocale Ottetto ANA Treviso “100 anni, un silenzio. Ricordiamo la guerra per apprezzare la pace” con la collaborazione di Renzo Gallina e Marco Mattiuzzo. Un viaggio tra le storie di coloro che hanno vissuto il primo conflitto mondiale sulla loro pelle, un viaggio nei ricordi e nell’asprezza di quello che si è dimostrato il conflitto più sanguinoso della nostra storia.

L’intento dello spettacolo è benefico, si raccoglieranno fondi di beneficienza a favore della missione di Monica Colla, attualmente presente nella Repubblica Centrafricana che opera a stretto contatto con la popolazione locale. In particolare, questo evento, raccoglierà fondi per l’acquisto di materiali tecnici per la pratica sportiva del calcio. “Le Amiche di Nicolas Barrè” questo il progetto, una squadra di calcio femminile per emancipare la figura femminile.

I fondi raccolti verranno consegnati direttamente in loco in occasione di un viaggio che i volontari dell’Associazione Medica Madre Teresa Onlus che si svolgerà ad inizio agosto.