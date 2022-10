Spettacolo teatrale | D'Italia si muore

In occasione della rassegna Sernaglia è cultura



Venerdì 21 Ottobre - ore 20.45 - Sala consiliare Sernaglia della Battaglia



La storia di un ragazzo che, alla vigilia della battaglia di Vittorio Veneto, realizza di combattere per una patria che non ha mai conosciuto, che non ha mai visitato, di cui non conosce nulla. Un giovane soldato che in un dialogo surreale con un crocifisso in cima ad una vetta, decide di inventarsi il paese per cui morire, di disegnarlo nella propria testa e di raccontarlo con la fantasia della disperazione.



A cura di Centro Teatrale da Ponte



