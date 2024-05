Spettacolo di danza per beneficienza “L'Italia dei giovani: tra arte, cultura e storia”

La scuola di danza Asd Evento Danza organizza - a conclusione dell’anno accademico 2023-2024 - un saggio-spettacolo il giorno sabato 1 giugno 2024 nella cornice più bella ed elegante della nostra città: il Teatro Comunale di Treviso “Mario Del Monaco”.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Treviso, dal titolo “L’Italia dei Giovani: tra Arte, Cultura e Storia” è il risultato di un progetto di ricerca presentato e validato dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treviso - Dott.ssa Gloria Tessarolo - che coinvolge numerosi ambiti, da quello artistico e culturale a quello giovanile e inclusivo, da quello sportivo a quello sociale, da quello storico a quello geografico, da quello locale a quello nazionale.

Evento Danza in collaborazione con la cantante e compositrice Donella Del Monaco e l’associazione di volontariato Il Filo di Simo - tutte tre impegnate attivamente nel territorio trevigiano da molti anni – ha realizzato uno spettacolo con l’intento di avvicinare giovani e adulti alla danza e all’arte nelle sue diverse forme, come strumenti di formazione culturale e sociale e di prevenzione a eventuali disturbi o disagi in forte diffusione.

La collaborazione e la partecipazione di Donella Del Monaco è il fiore all’occhiello dell’evento; l’artista ha realizzato numerosi brani dello spettacolo che avrà un impatto scenografico di rilievo tramite proiezioni digitali a tutto palco che ricreeranno a grandezza naturale personaggi iconici della cultura italiana, tra i quali il celebre tenore Mario Del Monaco.

La performance ci guiderà lungo un viaggio alla scoperta dell’Italia, delle sue regioni e città e dei simboli più prestigiosi e noti che la caratterizzano.

L’evento si replicherà due volte: il primo spettacolo alle ore 17.00 e il secondo alle ore 21.00, per soddisfare le numerosissime richieste di pubblico; entrambi gli spettacoli sono già sold-out.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di devolvere l’intero ricavato delle due repliche ad un’associazione che si occupa di prevenzione, attenzione e assistenza ai giovani che soffrono di stati depressivi, si tratta dell’ODV Il Filo di Simo” ha annunciato la direttrice artistica di Evento Danza, la Dott.ssa Edi Florian.





www.ilfilodisimo.it